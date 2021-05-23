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27 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

23 Mayıs 2021
kktc sokağa çıkma yasağı





Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22-23.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 27 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinde toplanan 4 kişinin okey oynamak suretiyle diğer bir iş yerinde ise toplanan 7 kişinin ise kağıt oyunu ve tavla oynamak suretiyle yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar ve iş yeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

 





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23 Mayıs 2021


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