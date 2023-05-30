266 mlgr alkollü sürücü tutuklandı

Girne’de bu sabah meydana gelen kazada alkollü sürücü otobüs durağına çarparak durabildi. Şans eseri kaza anında durakta birinin olmaması faciayı önledi. Alkollü sürücü Hacı Mert Kurt tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bu sabah saat 06:00 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Hacı Mert KURT (E-35) 266 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JK 946 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmından çıkmış ve kaldırım bordür taşlarına ve otobüs durağına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Hacı Mert KURT tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.