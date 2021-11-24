263’ü yerel, 330 pozitif vakaya rastlandı, 290  kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.001 olup, 263’ü yerel 330 pozitif vakaya rastlanmış, 290 kişi taburcu edilmiştir.
6 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 61 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 263 kişi ise yerel vakadır.
123 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 43 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
24 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.001
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 330
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 61
Yerel Vaka Sayısı: 263
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 290
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.989.802
Toplam Vaka Sayısı: 27.228
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.250
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2882
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2793
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 98
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7461