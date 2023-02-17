261. saat enkazdan çıkarılan baba 12 günlük bebeğiyle buluştu

“HAYATIMIZIN EN MUTLU GÜNÜ”

Bilge Şahinkaya Avcı da hayatlarının en güzel gününü yaşadıklarını söyledi.

Eşinin enkazdan sağ olarak çıkarılmasına hala inanamadıklarını dile getiren Avcı, “Çok mutluyuz. Umudumuzu yitirmiştik, 12. gün olmuştu. Artık sözlerin kifayetsiz kaldığı yerdeyiz. Kızım hep ‘Babam bugün gelecek.’ dermiş gibi gülüyordu. O bizim mucizemiz oldu artık. Hala yaşadığına inanamıyoruz.” diye konuştu.

Avcı, bebeklerinin depremin olduğu gece dünyaya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Sancıyla beraber hastaneye gitmiştik. Bebeği sezaryenle erken aldılar. Yaklaşık 5 saat sonra da deprem oldu. Biz kendimizi bebeğimle kurtardık ama eşim enkaz altında kaldı. Eşimi hayatta tutan bebeğimizdi. Enkazdan çıkar çıkmaz ilk olarak beni ve bebeğimizi sormuş. Ona orada dayanma gücü veren ben ve bebeğim oldu. O kadar seveni varmış ki uzaktan, yakından herkes benim kadar üzüldü, ağladı. Güzel haberi alınca çok sevindiler, benim kadar mutlu oldular. Bebeğimizi bir defa kucağına almıştı. Adını Almila koymuştuk ama bir diğer adı da mucize olabilir. Mucize Almila’mız olabilir.”