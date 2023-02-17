261. saat enkazdan çıkarılan baba 12 günlük bebeğiyle buluştu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SürmanşetTürkiye

261. saat enkazdan çıkarılan baba 12 günlük bebeğiyle buluştu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Mustafa Avcı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay’ın Antakya ilçesindeki özel hastanenin enkazından 261. saatte kurtarılan Mustafa Avcı, binanın hasar görmeyen blokundan çıkan eşi ve yeni doğan kızıyla tedavi gördüğü hastanede bir araya geldi.

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Tags:12 günlük bebekdepremMustafa AvcıTürkiye
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