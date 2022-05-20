26 yeni vaka

“Toplam 7930 test yapıldı, 26 pozitif vakaya rastlanmıştır.”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7930 olup, 26 pozitif vakaya rastlanmıştır. ”
22 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi’ndendir.
20 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7930
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.940.097
Toplam Vaka Sayısı: 94.620
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.983
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 402
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6
Karantinadaki Vaka Sayısı : 396
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 192