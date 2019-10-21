Kıbrıs

26 yaşındaki Nzego evinde ölü bulundu

21 Ekim 2019
ani-ölüm

26 yaşındaki Esther Mhola Nzego (K), Girne’de kalmakta olduğu evde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “Girne’de Evliya Celebi Sokak üzerinde bulunan Platin Sitesi 48. blokta sakin Demokratik Kongo uyruklu Esther Mhola Nzego (K-26) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu. Esther Mhola Nzego’nun cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı.” denildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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