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26 Haziran 2020 tarihli revize ülkelerin listeleri yayınlandı

26 Haziran 2020
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı


Sağlık Bakanlığı, 26 Haziran 2020 tarihli revize ülkelerin listelerini yayınladı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC’ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacakları aşağıdaki listede yer almaktadır.

Buna göre A gurubunda yer alan ülkelerden gelen yolcular 72 saat önce PCR Testlerini yaptıracaktır. Ancak A gurubu ülkesinden gelen yolcular Türkiye üzerinden gelecekleri için B Gurubu sayılarak PCR örnekleri yine Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak ve B gurubundaki uygulama geçerli olacaktır.

B Gurubunda yer alan ülkeler 72 saat öncesinde PCR Testlerini yaptıracak ülkeye geldiklerinde ise  PCR örnekleri alınacak ve test sonuçları çıkıncaya kadar bir taahhütname imzalayarak kendilerini konaklayacakları yerler ve ikametlerinde izole edeceklerdir. PCR testleri havalimanı, Girne Limanı ve Metehan Sınır Kapısından alınacaktır.

C Gurubundan gelen yolcular ise ülkemizde karantina altına alınacak ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaklardır.  Yine C gurubu dışında bulunan diğer ülkeler aynı şekilde karantina altına alınacak ve ücretlerini karşılayacaklardır.

A GRUBU ÜLKELER

  1. Avusturya
  2. Almanya
  3. Bulgaristan
  4. Bosna Hersek
  5. Çek Cumhuriyeti
  6. Estonta
  7. Finlandiya
  8. Güney Kore
  9. Hırvatistan
  10. İsviçre
  11. İzlanda
  12. Karabağ
  13. Letonya
  14. Lihtenşayn
  15. Litvanya
  16. Lüxemburg
  17. Macaristan
  18. Malta
  19. Norveç
  20. Slovakya
  21. Slovenya
  22. Yunanistan

B GRUBU ÜLKELER

  1. Avusturalya
  2. Belçika
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. Danimarka
  5. Fransa
  6. Hollanda
  7. İrlanda
  8. İsrail
  9. İtalya
  10. İspanya
  11. Japonya
  12. Kanada
  13. Lübnan
  14. Maldivler
  15. Portekiz
  16. Polonya
  17. Romanya
  18. Singapur
  19. Türkiye
  20. Ürdün

C GRUBU ÜLKELERİ

  1. Amerika
  2. Brezilya
  3. Hindistan
  4. İngiltere
  5. İtalya
  6. İsveç
  7. İran
  8. Meksika
  9. Pakistan
  10. Rusya
  11. Diğer Ülkeler


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