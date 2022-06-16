24 yaşındaki genç hayata tutunamadı

Geçtiğimiz Aralık ayında Lefkoşa’da arabanın çarptığı 24 yaşındaki Mehmet Çakır Türkiye’de tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 09.12.2021 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Bandır Çorba önlerinde, Kadir Karapaşa (E-22), yönetimindeki DU 266 plakalı aracın çarptığı yaya Mehmet ÇAKIR (E-24), Türkiye’de tedavi görmekte olduğu hastanede dün (15.6.2022 tarihinde) yaşamını yitirmiştir.
Olayda ilgili soruşturma devam etmektedir.