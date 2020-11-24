24 yaşındaki Amin’in cansız bedeni bulundu

24.11.2020 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne Turizm Limanının doğu kısmındaki sahilde bulunan erkek cesedinin 19.11.2020 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Sadık AMİN’e ait olduğu tespit edilmiştir. Sadık AMİN’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.