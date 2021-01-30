24 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis denetimleri sonucu 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 29-30.01.2021tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; kapalı olması gereken 1 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu iş yeri işletmecisi 1 kişi ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.