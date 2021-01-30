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24 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

30 Ocak 2021
sokağa çıkma yasağını ihlal



Polis denetimleri sonucu 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 29-30.01.2021tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; kapalı olması gereken 1 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu iş yeri işletmecisi 1 kişi ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.





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30 Ocak 2021


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