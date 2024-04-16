23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlanacak

Türk milletinin milli iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yılı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 18- 23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek tören ve etkinliklerle KKTC’de kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikler çerçevesinde 5 ilçedeki okullardan 15 öğrenci, devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Salı günü saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Tüm ilçelerde Atatürk Anıtlarına çelenk koyma törenleri düzenlenecek.

-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlik programı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 18 Nisan Perşembe günü saat 09.00’da açılış kortejiyle başlayacak. Lefkoşa merkez okullarından gelecek öğrenci ve sorumlu öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Atatürk Büstü’ne çelenk koyacak, ardından Cumhurbaşkanlığı ve Ledra Palace trafik ışıkları güzergahından Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyecek.

-Cumhurbaşkanlığı kutlama programı

Yürüyüşüne Atatürk Büstü önünden başlayacak olan kortej, saat 09.30’da Cumhurbaşkanlığı bahçesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.

Kutlama programı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak, şiir ve dans gösterileri sunacak.

Kortejin Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşmasının ardından saat 10.00’da 18 – 23 Nisan Haftası etkinliklerinin açılışı yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki, törende Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapacak; şiir, bale, dans, halk dansları ve jimnastik gösterileri sunulacak.

-II. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası Yarı Finali

Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri ile öğretmenlerinin anısına düzenlenen “II. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası” yarı final müsabakaları da saat 10.00’da Mağusa Gelişim Akademisi’nde (MAGEM) yer alacak.

-“III. Atatürk’ün Çocukları Resim Sergisi”

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen “III. Atatürk’ün Çocukları Resim Sergisi”nin açılışı ise saat 18.00’de yapılacak. Merkez Lefkoşa Etkinlik ve Kültür Salonu’nda (Açık Pazar) yer alacak sergi, 18 – 23 Nisan tarihleri arasında ve mesai saatlerinde gezilebilecek.

-III. Sprint Yarışmaları 19 Nisan Cuma…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 19 Nisan Cuma günü Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda ilköğretim 4. ve 5. sınıflar düzeyinde III. Sprint Yarışmaları yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

“II. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası” final müsabakaları ise 19 Nisan Cuma günü saat 10.00’da yapılacak. MAGEM’de yer alacak final müsabakalarının tamamlanmasının ardından dereceye giren okullara ödülleri verilecek.

-“23 Nisan Basketbol Şöleni”

23 Nisan Basketbol Şöleni ise Lefkoşa’da yer alan Yakın Doğu RA25 Spor Salonu’nda 20 Nisan Cumartesi günü saat 09.00’da başlayacak.

-Devlet protokolüne ziyaretler…

Kutlama programı çerçevesinde, tüm ilçelerdeki okullardan gelecek öğrencilerden oluşacak bir heyet, 22 Nisan Pazartesi günü devlet protokolünü ziyaret edecek. Heyette Lefkoşa’daki 5; Gazimağusa’daki 3; Girne, Güzelyurt ve İskele’deki 2’şer ve Lefke’deki 1 okulu temsilen 15 öğrenci yer alacak.

Heyet, Başbakan Ünal Üstel’i saat 09.00’da, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi 09.30’da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı saat 10.30’da, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu 11.30’da, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ise 12.30’da ziyaret edecek.

-Meclis’te “çocuk hakları” gündemli temsili toplantı

Aynı gün, saat 09.45’te her ilçeden bölge milletvekili sayısı kadar toplam 50 öğrenci, Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret edecek ve “çocuk hakları” gündemiyle temsili olarak Meclis Genel Kurulu toplanacak.

-23 Nisan Salı günkü program…

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu 23 Nisan Salı günü saat 8.00’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) konuşma yapacak.

Gün nedeniyle saat 10.00’da Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde devlet töreni düzenlenerek Anıt’a çelenk bırakılacak.

Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gün boyunca okullarda ve ilçelerde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.