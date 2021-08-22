23 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişi ve kapatma zamanına uymayan 3 işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında 21-22 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 3 kişinin ise iş yerini kapatmayarak kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.