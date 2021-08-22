23 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişi ve kapatma zamanına uymayan 3 işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında 21-22 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 3 kişinin ise iş yerini kapatmayarak kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişi ve kapatma zamanına uymayan 3 işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.