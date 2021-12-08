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225’i yerel, 272 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti

8 Aralık 2021
KKTC koronavirüs





Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.294 olup, 225’i yerel 272 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 347 kişi taburcu edilmiştir.

 



47 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 225 kişi ise yerel vakadır.



 

68 kişi Lefkoşa, 95 kişi Girne, 43 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

8 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.294

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 272

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 47

 

Yerel Vaka Sayısı: 225

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 347

 

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.272.163

 

Toplam Vaka Sayısı: 31.063

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.920

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2991

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2890

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4935

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 528

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 510

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7083

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 93.306



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8 Aralık 2021


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