21’i yerel toplam 25 yeni vaka

“Toplam 6070 test yapıldı, 21’i yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6070 olup, 21’i yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış 29 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-3 / Yiğitler-1/ Kızılay-1 / Ortaköy-2

Girne

Girne Merkez- 2 / Alsancak-2 / Doğanköy-1/ Lapta-1/ Beylerbeyi-2

Gazimağusa

Mutluyaka-1 / Sakarya-1

Güzelyurt

Aydınköy-1

22 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6070

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 152.490

Toplam Vaka Sayısı: 7059

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6712

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 16

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 282

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 405

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 67

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1351

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5322