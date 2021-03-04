21’i yerel 29 pozitif vaka

“Toplam 5276 test yapıldı, 21’i yerel 29 pozitif vakaya rastlandı, 32 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5276 olup, 21’i yerel 29 pozitif vakaya rastlanmış, 32 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır.

20 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy- 1 / Göcmenköy- 1 / Gönyeli -2 / K.kaymaklı-1 / Sulariçi-1 / Hamitköy-5 Haspolat-9

Girne

Girne Merkez -1 / Girne Boğaz – 1 / Alsancak- 2

Gazimağusa

Vadili -1

4 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5276

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 29

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 32

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 566. 798

Toplam Vaka Sayısı: 3547

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3119

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 404

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 340

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1