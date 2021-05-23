21’i yerel 28 yeni vaka

“Toplam 6718 test yapıldı, 21’i yerel 28 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6718 olup, 21’i yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış 38 kişi taburcu edilmiştir.

7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır.

14 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne,1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-2 / Göçmenköy-1/ Hamitköy-1 / Kızılay-2 / Surlariçi-3 / Haspolat-2/ Ortaköy-3

Girne

Girne Merkez- 5 / Karaoğlanoğlu-1

Güzelyurt

Aydınköy-1

23 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6718

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 159. 208

Toplam Vaka Sayısı: 7087

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6750

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 304

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 276

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 115

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 93

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1373

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5415