21 yaşındaki genç uyuşturucudan tutuklandı

PGM Narkotik ve CÖŞ ekiplerinin “şok operasyonu” sonucunda 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Polis basın Subaylığının verdiği bilgiye göre dün akşam saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyon sonucu, A.S.U.(E-21)’nun tasarrufunda yaklaşık 700 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.