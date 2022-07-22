21 ve 26 yaşlarındaki 2 genç uyuşturucudan tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 21.07.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Dalga Operasyonu) kapsamında, M.A.(E-21)’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.O.(E-26) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.