20’si yerel 38 pozitif vaka

KKTC’de son 24 saatte yapılan 5494 test yapıldı, 20’si yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 23 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5494 olup, 20’si yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınmış ve 23 kişi taburcu edilmiştir.

14 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 1 kişi Mağusa Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-4/ K. Kaymaklı-3 / Marmara-1 / Hamitköy -4 / Çağlayan -5

Girne

Girne Merkez -2 / Karaoğlanoğlu- 4

Gazimağusa

Gazimağusa merkez -1 /

26 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5494

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 14

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 20

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 533.486

Toplam Vaka Sayısı: 3356

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2955

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 377

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 109

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 266

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2