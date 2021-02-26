20’si yerel 38 pozitif vaka

KKTC’de son 24 saatte yapılan 5494 test yapıldı, 20’si yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 23 kişi taburcu edildi
Son 24 saatte yapılan test sayısı 5494 olup, 20’si yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınmış ve 23 kişi taburcu edilmiştir.
14 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır.
17 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 1 kişi Mağusa Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-4/ K. Kaymaklı-3 / Marmara-1 / Hamitköy -4 / Çağlayan -5
Girne
Girne Merkez -2 / Karaoğlanoğlu- 4
Gazimağusa
Gazimağusa merkez -1 /
26 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5494
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 14
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 20
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 533.486
Toplam Vaka Sayısı: 3356
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2955
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 377
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 109
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 266
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2