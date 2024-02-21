2022-2023 sezonuna ait gübre desteği ödemelerinin kalan miktarı Perşembe gününden itibaren ödenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2022-2023 sezonuna ait gübre desteği ödemelerinin kalan miktarının Perşembe gününden itibaren ödeneceğini duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre üreticiler hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecek.

Açıklamada, Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları baz alınarak, kullandığı taban gübresine ve üst gübresine ait belgeleri ibraz eden üreticilere, önceden yarısı ödenen gübre desteğinin hesap kapatma ödemesi kapsamında 2 bin 7 yüz 77 üreticiye, 18 milyon 221 bin 7 yüz 17 lira 50 kuruş (18.221.712,50) ödeme aktarılacağı belirtildi.

Tahıl alanlarında dönüm başına 25 kg’ı aşmamak kaydıyla kullanılan taban gübresine ve katı üst gübresine; narenciye alanlarında dönümü 100 kg’ı aşmamak kaydıyla kullanılan taban gübresi ile katı azotlu üst gübresine; ilkbahar patates alanlarında ise dönüm başına 100 kg’ı aşmamak kaydıyla kullanılan taban gübresi, katı azotlu veya potaslı üst gübresine her 50 kg için 75 TL gübre desteği verileceği de ifade edildi.