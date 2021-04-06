2021’in En Popüler Sporcuları

Seven, sevmeyen, uğrunda tüm hayatını harcayan birçok insanın yakından takip ettiği birçok spor dalı var. Bu dalların hepsinde çok önemli isimler spor yapıyor. Bir sporcu yaptığı işte ne kadar iyi olursa o kadar çok insan tarafından tanınıyor, hatta bazıları sporunda önüne geçecek bir seviyeye ulaşabiliyor. Dünya tarihinde buna örnek gösterilecek birçok sporcu var.

Spor, insanların eğlenmesi için yapılan bir alternatif olsa da günümüzde milyarlarca dolar ekonomiye sahip olması ile dikkat çekiyor. Bu da sporcuların daha fazla öne çıkmasına sebep oluyor. Tabi her spor dalı için aynı durum söz konusu değildir. Bireysel sporlar ve takım sporları birbirinden ayrılıyor.

Bu sporcular tarafından yapılan sözleşmeler kadar sponsorluk anlaşmaları da dikkat çekiyor. Aldığını maaştan daha çok sponsorlardan gelir elde eden birçok isim var. 2021 yılında bu konuda en önde olan isimler ve bunu yaptıkları spor dalları, olaylar hakkında aşağıda öne çıkanları görebilirsiniz.

En Popüler Sporcular

Futbol, basketbol, motor sporları, dövüş sporları ve amatör olarak kabul edilen birbirinden farklı onlarca spor bulunuyor. Kimileri milyonlarca insanı etkilerken kimileri daha az kitleyi etkileyen sporlar bulunuyor. Bu sporlarda 2021 yılında öne çıkan sporculara bakalım.

Lionel Messi

Futbolun son 20 yılına damga vurmuş en önemli isimlerinden birisidir. Birçokları için dünyanın gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu olarak görülmektedir. Bu sezon altyapısından yetiştiği Barcelona’dan ayrılıp ayrılmayacağı konusu futbol gündeminin hala birinci sırasında yer alıyor. Bunun yanında takımıyla yaptığı sözleşmeyle de öne çıkmayı başardı. 138 milyon Euro geliriyle konuşulurken takımından ayrılıp ayrılmayacağı en önemli konular arasında yer alıyor.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, Messi ile birlikte futbol tarihinin son 20 yılına damga vuran bir isimdir. Ancak bazı konularda rakibinin bir adım önüne geçiyor. Sosyal medya’da takipçi sayısı, yaptığı sözleşmeden daha fazla sponsorluk geliri elde etmesiyle konuşuluyor. Sosyal medyayı çok etkili kullanması, her zaman spor gündeminde ilk sıralarda yer almayı başarıyor. Bu kadar gündem olmasının yanında profesyonel bir şekilde futbol oynamaya devam etmesi artık kariyerinin sonuna gelen isim için büyük önem arz ediyor. Profesyonel liglerde en çok gol atan futbolcu olması ona olan ilgiyi bu sezon biraz daha arttırdı.

Tom Brady

Ülkemizde her ne kadar çok fazla seveni olan bir spor olmasa da Tom Brady, gelmiş geçmiş en önemli Amerikan Futbol oyuncusu olarak kabul ediliyor. 19 senelik Patriots kariyerinden sonra bu sporu bırakacağı düşünülen isim, 43 yaşında yeni takımı Tampa Bay Buccaneers ile bir şampiyonluk daha kazanarak çok önemli bir işe imza atmayı başarı. Elde ettiği şampiyonluk sayısı ile bu sporu ondan daha fazla kazanan takım ve sporcu artık bulunmuyor. Bu da onu dünya spor gündeminde ilk sıraya çıkarma şansını getirdi. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan ismi birkaç sezon daha izleme şansına sahip olabileceğiz.

LeBron James

2003 yılında Clevelan Cavaliers tarafından birinci tur birinci sıradan seçilen isim NBA’da geçirdiği 18 sezonda yaptıkları dışında çok önemli bir karakter olmayı başardı. Biyonik adam olarak anılan isim tüm kariyeri boyunca toplamda iki kez ciddi sakatlık dışında hiç maç kaçırmadan önemli rekorlara imza attı. Kariyerinin bitiminde NBA’de en çok maça çıkan, en çok maç kazanan ve aynı zamanda en çok sayı atan isim olarak dikkat çekti. Kariyerinin bitiminde bir NBA takımı almak istediğini vurgulaması da onun dikkat çeken haberleri arasında yer aldı.

Conor McGroger

UFC’in en iyi ve en büyük sporcusu olarak görülmese de yaptıkları, davranışları ve kazandığı paralar ile bu sporun belki de en önemli ekran yüzü olmayı başarıyor. Her ne kadar kariyerinde bu sporda alınmış şampiyonluklar olsa da 2021 yılında Dustin Poirier ile yaptığı maçtan önce yaptıkları, maçın daha ikinci raunt bitmeden kaybetmesi onu bu yılın en öne çıkan isimleri arasında yer alma şansına sahip oldu. Bu kadar ilgi toplaması onun Parimatch içerisinde birçok sefer tercih edilmesine sebep oldu diyebiliriz.

Lewis Hamilton

Motor sporları arasında her zaman özel bir yeri olan Formula 1 tarihinin efsane ismi Michael Schumacher ile birlikte 7 şampiyonluğu isim Lewis Hamilton oldu. Yakaladığı başarılar arasında en çok yarış kazanan sporcu logosunu da eklemeyi başaran isim, Mercedes ile 2021 yılında yapmış olduğu sözleşme ile bu başarıları yakaladığı takımla yoluna devam ediyor. Artık 36 yaşında olan isimle bir senelik yapılsa da yıllık 40 milyon pound alacağı bu sözleşme onu en çok kazanan isimler arasına yazdırdı.

Tiger Woods

Golf her ne kadar zengin sporu olarak görülse de milyonlarca insanı peşinden sürüklemeye devam ediyor. Bu konuda yıllardır Tiher Woods ilk sırada ki yerini korumaya devam ediyor. Oynadığı sporda en iyisi olmasının yanında ayrıca özel hayatıyla da ilgi çekmeyi başarıyor. 2021 yılında yaşadığı trafik kazası ile sevenlerini üzen isim, kazadan yara almadan kurtulması ile insanların rahat bir nefes almasını sağladı.

Roger Federer

Tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran, 38 yaşına gelmesine rağmen hala zirvede yer almayı başaran İsviçreli tenisçi Roger Federer, kazandığı para ile dikkat çekiyor. 2021 yılında Forbes tarafından oluşturulan listede yıllık 106,3 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Bu para ile birçok sporcunun önüne geçerek zirvede yer aldı. Bu kazancın büyük bir kısmının sponsorluk anlaşmalarından elde etmesiyse başka bir dikkat çeken detay oldu.