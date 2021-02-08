2021 Bahar dönemi de uzaktan eğitimle olacak!

Tüm veriler birlikte yorumlandığında, KKTC’de okulların 2021 Bahar Dönemi’nde de yüz yüze eğitime kapalı olması gerekmektedir. En ciddi veri Yakın Doğu Hastanesi’nde tespit edilen Covid-19 virüsünün mutasyona uğramış halidir*. İlk kez İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış virüs çok tehlikeli. Bulaşıcılığı yüzde 70 oranında yüksek olan virüs KKTC’de günlük vaka sayısının 50’nin üzerinde çıkmasının nedeni olarak gösterilmektedir. Bu arada genç sayılacak insanlarımızı kaybetme de başladı.

Koronavirüs teşhisi konulan 52 yaşındaki vatandaşımız, beyin kanaması geçirip, geçen hafta Pazar günü beyin ameliyatın alınmış ve ne yazık ki 7 Şubat Pazar günü de hayatını kaybetmiş; tüm sevenlerinin başı sağ olsun, ışıklar içinde uyusun**.

Koronavirüs baş ağrısı ile kendini gösterir. Pozitif olan bir kişi olarak baş ağrısını yaşayanlardanım. Bir gün birkaç saniyelik müthiş bir baş ağrısını hissedenlerdenim; elektrik çarpması gibi gelip, birkaç saniyede geçti. Acaba diyorum beyinde sorun yaratmakta mıdır?

Neyse şimdi alınacak önlemlerle uzaktan eğitimin fırsat eşitliği temelinde tüm öğrencilerin ulaşımına açmaktır. Öğrencilerin araç-gereç ve donanım ihtiyaçlarını bir an önce gidermek adına sosyal devlet anlayışı ile bu amaçla kaynak yaratılmalıdır.

Tıpkı örnek olan ve bizlerin de üyesi olduğumuz ve yapmış oldukları bu örnek davranış ile gurur duyduğumuz Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi gibi. İki kurum daha önce 370 adet dağıttıkları tabletlere şimdi de 90 adeti dağıtmak üzere Sayın Olgun Amcaoğlu’na teslim ettiler***. Bu arada biz öğretmenler gibi kamu görevlilerinden iadesiz maaş kesintisi isteyenleri de görelim!

KKTC kurumlarına da çok iş düşmektedir. Özellikle internet sağlayıcı kurumlar harekete geçmeli. Yaklaşık 53 bin öğrenci uzaktan eğitime ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir***. Alt yapı sorunu yaşayan öğrencileri için internet sağlayıcı kurumlar da artık kolları sıvamalı. Dünyada en pahalı mobil telefon sağlayıcı firmalar oldukları belirtilen Türkcell ve Telsim, evlerinde interneti olmayan öğrenciler için ne yapacak? Olanaksızlıklar yaşayan öğrenciler için yapabilecekleri yardımları bir an önce yapmak için harekete geçseler de biz de tebrik etsek.

Öğretmenler öne çekilen şubat tatili biter bitmez, 25 Ocak tarihinden itibaren online eğitime başladılar bile. Her zaman acımasızca hep eleştirilen öğretmenler görevlerinin başında.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı geçen Bahar Dönemi’nde hazırlamış olduğu destek TV yayınlarını yeniden 8 Şubat tarihinde BRT 2’de başlatıyor. Aileler çocukları için gerekli çalışma takvimlerini hazırlayabilirler. Fırsat eşitliği bağlamında yerinde bir uygulama.

Uzaktan eğitim devam edeceği kesin gibi görünen 2021 Bahar Dönemi’nde öğretmenler de materyallerini hazırlarken bazı kuralları dikkate almalı. Çok uzun sürecek canlı sunumlardan kaçınılmak en önemlisi. Uzaktan eğitimin öğretim sürecine bu kadar geniş bir ölçekte girmesiyle birlikte uzmanlar uzun sunulardan kaçınmak için uyarıyor. Üniversite düzeyinde bile senkron bir dersin yirmi dakikayı geçmemesi gerektiği vurgulanmakta.

İlkokul ve orta öğretim düzeyinde ise uzaktan eğitimde en büyük sorunun ‘ödev’ olduğu açık. Hem veliler hem de öğrenciler sıkıntı yaşadıklarını belirtmekteler. Özellikle velilerin dile getirdikleri sıkıntıları dikkate almak gerek. Çocuklarımıza 15 sayfa ödev veriliyor ve üç dersten bu miktarlarda kadar ödev verildiğini düşünün diyor aileler. Haliyle velilerin siyan etmesi de doğaldır. Uzaktan eğitimin ödev yükle olmadığını, biz öğretmenlerin bilerek ders materyallerimizi hazırlamamız yerinde olur.

Uzaktan eğitimin buralardaki versiyonunda en büyük problemlerden birisi de ölçme-değerlendirmedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu yüz yüze eğitimde alamayacakları notları alıyorlar. Belli ki ölçme-değerlendirmede ‘güvenirlik ve geçerlik’ düştü. Öğretmenlerin dönemin başında olduğumuzdan nasıl bir ölçme-değerlendirme yapacaklarını şimdiden belirlemelerinde yarar var.

Tavsiyemiz online sınav yapma amacı varsa kitaplarda olmayacak, öğrencilerin yorumlayacakları, açıklayacakları, sentez ve analiz yapacakları projeler verilmesi ya da hazırladıkları projeleri çevrim içi tüm sınıfa sunmaları veya öğretmenlerine göndermeleridir.

Böylece 2006 yılında güya geçildiği kabul edilen ‘yapılandırmacılık’ anlayışına uygun ölçme-değerlendirme anlayışına da geçilmesine bir nebze olsun hizmet edilmiş olur.

Sözün özü; uzaktan eğitim bir dönem daha KKTC eğitiminde hüküm sürecek. Onun için önlem almakta fayda var. Yoksa yine el yordamıyla, herkes ne isterse onu yapsın anlayışla devam edilmesi yanlışların en büyüğü olur.

*https://haberglobal.com.tr/dunya/kktc-de-vakalardaki-artisin-sebebi-belli-oldu-mutasyonlu-virus-92462

**https://www.havadiskibris.com/koronavirus-1-can-daha-aldi/

***https://www.havadiskibris.com/uzaktan-egitime-destek/