KıbrısManşet

2020 Hiroşima Ödülü Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro’ya veriliyor

5 Şubat 2020

Edita ve Ira Morris Hiroşima Barış ve Kültür Vakfı, 2020 ödülünü Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro’ya vermeye karar verdi.
80.000 İsviçre Frankı tutarındaki ödülü, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (Sipri) tarafından düzenlenen Barış Forumu çerçevesinde 13 Mayıs 2020’de Stockholm’de İki Toplumlu Koro’ya takdim edilecek.
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan bir grup vatandaşın girişiminden sonra Mayıs 1997’de kurulan koronun üyeleri, yeniden birleşmiş ve barışçıl ortak bir ülke vizyonunu paylaşıyor ve aynı zamanda müzik aracılığıyla iki toplumun birliğine inanıyor. Koronun Kıbrıslı Rum Lena Melanidou ve Kıbrıslı Türk Kürşat Tilki olmak üzere iki şefi bulunuyor.
Hiroşima Vakfı, Amerikalı yazar Ira Morris (1903–1972) ile evlenen İsveçli yazar Edita Morris (1902-1988) tarafından yapılan vasiyetten sonra 1989’da kuruldu. Bu ismi, Edita Morris’in atom bombasının neden olduğu acıları anlatan ünlü Hiroşima Çiçeği romanından aldı. Edita ve Ira Morris’in oğlu Ivan Morris (1925–1976) Japanoloji profesörüydü ve bomba patlamasından sonra Hiroşima’ya gönderilen ilk tercümanlardan biriydi.
Vakıf, kültürel alanda, çatışma alanlarında diyalog, anlayış ve barışın geliştirilmesine katkıda bulunan kadınlara ve erkeklere iki yılda bir, ödüller vermektedir.
2018 ödülü, ayrımcılık ile mücadeleye, ayrımcılık sonrası bir toplum inşa etmeye ve hem kendi ülkesinde hem de  Afrika kıtasında barış ve kültür arasındaki arabirimin incelenmesine yaptığı katkılardan dolayı Güney Afrika doğumlu bir oyun yazarı ve kültürel aktivist olan Mike van Graan’a layık görülmüştü.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of KTTO, Türk bayrağının Avrupa Parlamentosu’nda yırtılmasını kınadı

KTTO, Türk bayrağının Avrupa Parlamentosu’nda yırtılmasını kınadı

4 Şubat 2020
Photo of 20 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderildi

20 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderildi

4 Şubat 2020
Photo of Pilli: “Sağlığa yapılan katkılar çok değerli ve kutsaldır”

Pilli: “Sağlığa yapılan katkılar çok değerli ve kutsaldır”

4 Şubat 2020
Photo of Kooperatiflerden yüzde 120’lik vergi artışına tepki

Kooperatiflerden yüzde 120’lik vergi artışına tepki

4 Şubat 2020
Photo of Akıncı, Suriye- İdlib’de yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu kaydederek, Türkiye’ye başsağlığı diledi

Akıncı, Suriye- İdlib’de yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu kaydederek, Türkiye’ye başsağlığı diledi

4 Şubat 2020
Photo of Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

4 Şubat 2020
Photo of Harmancı: Çocuklarımız için hazır hale getireceğiz

Harmancı: Çocuklarımız için hazır hale getireceğiz

4 Şubat 2020
Photo of Sağlık Bakanı Pilli, Karantina Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Pilli, Karantina Merkezi’nde incelemelerde bulundu

4 Şubat 2020
Photo of Lefke’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Lefke’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

4 Şubat 2020
Photo of Beyköy’de tanksavar atışları yapılacak

Beyköy’de tanksavar atışları yapılacak

4 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı