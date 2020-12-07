2020-2021 sezonu oynatılmayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile kulüplerin toplantısından futbolcuları üzecek karar çıktı, 2020-2021 futbol sezonu oynatılmayacak.

Geçtiğimiz hafta federasyonun çağrısı ile KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda bugün saat 15.00’da bir araya gelen kulüpler ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Eylül’de başlaması gereken ancak pandemi nedeniyle başlatılamayan sezonun akıbetini görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen değerlendirme toplantısı sonrası KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda gerçekleşen ve 32 üye kulübün 30’unun katıldığı, 2’sinin ise mazaretli olarak katılmadığı toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, içerisinde bulunduğumuz 2020-2021 futbol sezonunun oynatılmamasına, sağlık şartlarının elvermesi halinde ise 2021-2022 futbol sezonunun normal başlama tarihinden 1, 1 buçuk ay daha erken olarak başlatılmasına karar verilmiştir.”