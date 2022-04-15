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202 yeni vaka

15 Nisan 2022
kktc koronavirüs







“Toplam 11.135 test yapıldı, 202 pozitif vakaya rastlandı ”




Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.135 olup, 202 pozitif vakaya rastlanmıştır”



108 kişi Lefkoşa, 24 kişi Girne, 55 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt,8  kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

15 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.135

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 202

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.604.400

Toplam Vaka Sayısı: 91.798

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.518

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3050

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3014

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 520



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15 Nisan 2022


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