200 kiloluk TNT gibi patlayan göktaşı ABD’yi sarstı

ABD’nin Vermont eyaletinde 7 Mart akşamı gökyüzünde süzülen bir göktaşı atmosferde yandı ve yeryüzünü sarsan bir patlamaya sahne oldu.

NASA’nın meteor izleme hizmetine göre, meteorun patlaması, 200 kilogramlık TNT’ye eşdeğerdi. Uzmanlar buradan hareketle meteorun ağırlığının 4,5 kilogram, çapınınsa 15 santimetre olduğunu tahmin etti. NASA araştırmacıları meteoru şöyle niteledi:

Tabiat ana bize minik ve güzel bir havai fişek gönderdi.

Atmosfere saatte yaklaşık 68 bin kilometre hızla giren göktaşı, eyaletin kuzey kesiminde yerel saatle 17.38’de, Güneş henüz batmamışken parlak bir ateş topu olarak kendini gösterdi.

Yerel haber istasyonu WCAX3, olaydan sonra eyaletin dört bir yanından birçok ihbar geldiğini aktardı. İhbarda bulunan Vermontluların meteoru gördükleri sırada gürültülü bir patlamaya tanık oldukları ve sert bir titreşim hissettikleri ifade edildi.

Kısa süre önce hem Birleşik Krallık’ta hem de Kanada’da parlak ateş topları görülmüştü. 1 Mart’ta Britanya semalarını 7 saniyeliğine aydınlatan göktaşı yerel saatle 21:55’te fark edilmişti. Daha sonra Birleşik Krallık Göktaşı Ağı adlı amatör astronomi grubu, göktaşının ateş topu olduğunu duyurmuştu.

Kanada’nın Alberta eyaletinin sakinleri de 22 Şubat’ta şiddetli bir mavi ışık parlamasına tanık olmuştu. Amerikan Meteor Derneği, Edmonton kentinin kuzeyinde görülen ateş topuyla ilgili 400’den fazla ihbar aldıklarını açıklamıştı. Yerel saatle 06.00 civarında gökyüzünü aydınlatan ateş topunun Britanya Kolombiyası’ndan ve ABD’den de görüldüğü bildirilmişti.

Atmosfere girdiğinde parlak kıvılcımlar saçan büyük meteorlar, genellikle “ateş topu” diye adlandırılıyor. Uzmanlara göre Dünya atmosferine her gün ateş topu büyüklüğünde binlerce göktaşı giriyor.

Ancak bunların büyük kısmı, okyanuslarda ya da ıssız bölgelerde ortaya çıkıyor ve gün ışığı nedeniyle göze çarpmıyor. Geceleri ortaya çıkanlarsa nispeten az sayıda kişinin fark etmesi nedeniyle gündeme gelmiyor.