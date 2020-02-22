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200 bin Rum, fakirlik riski altında

22 Şubat 2020

Her dört Kıbrıslı Rum’dan birinin gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını zorlukla karşıladığı ve toplumsal dışlanmaya maruz kaldığı için güvensiz yaşamakta olduğu haber verildi.

Fileleftheros “Dört Kıbrıslı’dan Biri Fakirlik Riski Altında” başlıklı haberinde, Fakirlik Karşıtı Avrupa Ağı (EAPN) ile Rum tarafında kurulu Fakirlik Karşıtı Ağ tarafından dün düzenlenen basın toplantısında, her dört Rum’dan birinin fakirlik riski altında olduğu ve bunun, Rum nüfusunun yüzde 23,9’una tekabül ettiğinin açıklandığını yazdı.

Habere göre Rum tarafındaki ağın başkanı Nikos Satsias, 2018 verileri tahtında nüfusun yüzde 23,9’unun, yani 200 bin Rum’un fakirlik riski altında bulunduğunu, bu kişilerin günlük temel ihtiyaçlarını karşılayamaz veya onurlu yaşayamaz durumda bulunduğunu söyledi. Satsias, bu kişilerin gelir düzeyinin yıllık 9 bin 302 Euro, iki kişilik ailenin yıllık 15 bin 604 Euro olduğunu belirtti.




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