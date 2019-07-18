20 Temmuz nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak

Barış ve Özgürlük Bayramı tören programı nedeniyle, 20 Temmuz’da Lefkoşa’da, saat 07.30’dan törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli çemberi ile Alpet-Altınbaş petrol istasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan duyuruya göre , yolun kapalı olması nedeniyle sağlanacak trafik akışı şöyle:

Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş petrol istasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecekler.

Gönyeli çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden – TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabilecekler.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesi’ni veya Honda (eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni veya Alpet-Altınbaş petrol ışıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesi’ni kullanmaları gerekiyor.

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler ise, Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli çemberini kullanabilecekler.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan çevre yolunu veya Gönyeli çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları gerekiyor.

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin ise, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı veya Girne-Lefkoşa anayolunun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları istendi.

Öte yandan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, prova ve tören programı nedeniyle; Gazimağusa’da, cumartesi günü saat 16.00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar, Fazıl Polat Paşa Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İlker Karter Caddesi ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak.

Polis duyurusunda, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.