20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı… Tören provası nedeniyle bugün Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Çarşamba günü düzenlenecek törenlerle kutlanıyor.

20 Temmuz 1974’teki Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde tören ve etkinlikler düzenlenecek.

Başkent Lefkoşa’da bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören provası programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Sabah saat 07.00’den itibaren Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Honda trafik ışıkları kavşağı, Alpet-Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan güzergâhı, tören provasının sona ereceği saate kadar trafik akışına kapalı kalacak.

Bu yolu kullanmak isteyen sürücüler için alternatif yollar önerildi.

Polis, sürücüler için şu bilgileri paylaştı:

“- Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak sağlanacaktır.

– Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarından sağlanacaktır.

– Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda trafik ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni veya Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağından sola dönüp, Kemal Aksay Caddesi üzerinden sağlanacaktır.

– Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergâhı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen trafik ışıkları kavşağından Metehan-Alayköy çevre yolu üzerinden sağlanacaktır.

– Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhı üzerinden sağlanacaktır.

– Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam ederek, Altınbaş Trafik Işıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhı üzerinden sağlanacaktır.”

Açıklamada ayrıca, belirtilen tarih ve saatlerde; trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.