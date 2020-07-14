2 yaşındaki lösemi hastası Liya’nın kök hücre donörü bulmak için bir ayı var

Londragündem‘in haberine göre; Hatice Gümüşöz nadir bir lösemi ile savaşan 21 aylık bir kız çocuğunun annesi… Hatice Hanım kızına hayat kurtaran bir donör bulmak için sadece üç haftaları kaldığını gözyaşlarıyla söylerken kök hücre bağışçıları için yalvarıyor.

Liya Gümüşöz’e, 3.100 kişiden birini etkileyen nadir ve agresif bir kanser türü olan akut miyeloid lösemi teşhisi konuldu.