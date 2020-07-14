2 yaşındaki lösemi hastası Liya’nın kök hücre donörü bulmak için bir ayı var
Londragündem‘in haberine göre; Hatice Gümüşöz nadir bir lösemi ile savaşan 21 aylık bir kız çocuğunun annesi… Hatice Hanım kızına hayat kurtaran bir donör bulmak için sadece üç haftaları kaldığını gözyaşlarıyla söylerken kök hücre bağışçıları için yalvarıyor.
Liya Gümüşöz’e, 3.100 kişiden birini etkileyen nadir ve agresif bir kanser türü olan akut miyeloid lösemi teşhisi konuldu.
Liya Gümüşöz’e, 3.100 kişiden birini etkileyen nadir ve agresif bir kanser türü olan akut miyeloid lösemi teşhisi konuldu.
Ebeveynleri Ufuk ve Hatice Gümüşöz, doktorların ilk ve tek çocukları olan Liya’nın hayatta kalabilmek için temmuz ayı sonuna kadar kemik iliği nakli olması gerektiğini söylediğinde yıkıldılar.
Twickenham’da yaşayan Liya’nın ailesi, ilk olarak yılın başında bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Liya daha kolay yoruluyordu. Bir süre sonra iştahını kaybetti ve vücudunda olağandışı morluklar oluşmaya başladı.