2 pozitif vaka Beyarmudu’ndan

Beyarmudu Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda köy sakini 2 kişi kişinin covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

Belediyenin paylaşımı:

Beyarmudu Belediyesi’nden duyuru

Beyarmudu’nda köy sakini bir şahsın temaslı olarak Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. İlgili şahısla temaslı 11 kişi belirlenmiş ve bu kişilerin testleri yapılmıştır. Testler sonucunda 10 kişinin test sonucu negatif, 1 kişinin ise test sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda temaslı kişiler tedbir amaçlı Karantina Hoteli’ne yerleştirilmiş ve kontrol altına alınmışlardır. Bölge Halkına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.