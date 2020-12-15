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2 pozitif vaka Beyarmudu’ndan

15 Aralık 2020
Beyarmudu Belediyesi



Beyarmudu Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda köy sakini 2 kişi kişinin covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

Belediyenin paylaşımı:

Beyarmudu Belediyesi’nden duyuru
Beyarmudu’nda köy sakini bir şahsın temaslı olarak Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. İlgili şahısla temaslı 11 kişi belirlenmiş ve bu kişilerin testleri yapılmıştır. Testler sonucunda 10 kişinin test sonucu negatif, 1 kişinin ise test sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda temaslı kişiler tedbir amaçlı Karantina Hoteli’ne yerleştirilmiş ve kontrol altına alınmışlardır. Bölge Halkına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.



devlet piyangosu





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15 Aralık 2020


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