"2. Mehmet Alptürk Klasik ve Spor Araçlar Sergisi" 20 Nisan’da yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Sanat

“2. Mehmet Alptürk Klasik ve Spor Araçlar Sergisi” 20 Nisan’da yapılacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün bu yıl ikincisini düzenleyeceği “Mehmet Alptürk Klasik ve Spor Araçlar Sergisi”, 20 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Zahra Sokak’ta düzenlenecek sergi saat 14.00’te başlayıp 20.00’de sona erecek.


Etkinlikte, Nafiz Dölek konseri ve  DJ Hass- E’nin performansı da yer alacak.

İlgi duyan herkesin davetli olduğu etkinliğe, klasik otomobilleriyle katılmak isteyenlerin, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Asbaşkanı Vural Vurur’a 05338627801 numaralı telefondan ulaşması istendi

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Tags:Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü
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