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2 işyerine ihbar verildi

19 Eylül 2019

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 9 ile 13 Eylül tarihleri arasında 56 iş yeri denetlendi.

2 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi. Erkan Çoşkuner Büfe’den 9 birim ürün, uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiğinden dolayı müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 4 Kuaför/Güzellik/Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 1 Park Büfesi, 1 Yurt, 1 Mısırcı, 9 Market, 2 Gıda Deposu, 2 Off Licence, 5 Oto Galeri, 1 Kahvehane, 8 Restoran, 11 Kafeterya, 3 Pastane, 1 Meyhane, 3 Döner – Kebap Salonu.

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