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2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler

21 Ağustos 2020
beti bebek

Konya’da 6 gün önce, 2 günlük olduğu tahmin edilen 3 kilo 800 gram ağırlığındaki Beti bebek, göbek bağı iple bağlanmış halde alt geçidin altına terk edildi. Hastanede tedaviye alınan ve sağlık görevlileri tarafından ”Beti” adı verilen kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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