2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler

Konya'da 6 g\u00fcn \u00f6nce, 2 g\u00fcnl\u00fck oldu\u011fu tahmin edilen 3 kilo 800 gram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki Beti bebek, g\u00f6bek ba\u011f\u0131 iple ba\u011flanm\u0131\u015f halde alt ge\u00e7idin alt\u0131na terk edildi. Hastanede tedaviye al\u0131nan ve sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri taraf\u0131ndan ''Beti'' ad\u0131 verilen k\u0131z bebe\u011fin sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n\r\nKonya'da ge\u00e7en hafta cumartesi g\u00fcn\u00fc ak\u015fam saatlerinde Sel\u00e7uklu il\u00e7esi Rauf Denkta\u015f Caddesi'ndeki alt ge\u00e7itte yoldan ge\u00e7en aile, kunda\u011fa sar\u0131l\u0131 bebek oldu\u011funu fark etti. Aile, polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi. 2 g\u00fcnl\u00fck oldu\u011fu tahmin edilen k\u0131z bebek, ambulansla Dr. Ali Kemal Belviranl\u0131 Kad\u0131n Do\u011fum ve \u00c7ocuk Hastal\u0131klar\u0131 Hastanesi'ne getirildi. Burada muayene edilen bebe\u011fin sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\nHastane Ba\u015fhekimi Erkan Ata\u015f, "15 A\u011fustos gecesi g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerimiz ve 112 taraf\u0131ndan k\u00f6pr\u00fc alt\u0131nda bulunmu\u015f olarak getirildi. Geldi\u011finde genel durumu iyiydi. 3 kilo 800 a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki bir k\u0131z \u00e7ocu\u011fu. Yap\u0131lan muayenesi sonucunda muhtemelen 2 veya 3 g\u00fcn \u00f6nce do\u011fmu\u015f oldu\u011funu tespit ettik. Genel durumu iyiydi ve gerekli tahlilleri yapt\u0131k. Tedavisine de ba\u015flad\u0131k. \u015eu anda enfeksiyon a\u00e7\u0131s\u0131ndan tedavi g\u00f6r\u00fcyor" dedi.\r\n''G\u00d6BEK BA\u011eI \u0130PLE BA\u011eLANMI\u015e''\r\nBebe\u011fin geldi\u011finde g\u00f6bek ba\u011f\u0131n\u0131n iple ba\u011flanm\u0131\u015f oldu\u011funu, bu durumun do\u011fumun evde ger\u00e7ekle\u015fmi\u015f olabilece\u011fini g\u00f6sterdi\u011fini ifade eden Ata\u015f, "Bebek bize geldi\u011finde g\u00f6bek ba\u011f\u0131 iple ba\u011flanm\u0131\u015ft\u0131. Bu da hastanede do\u011fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor. Evde do\u011fum ger\u00e7ekle\u015fmi\u015f. Hastanede do\u011fmu\u015f olsayd\u0131 bir klipsle ba\u011fl\u0131 olurdu. Hastanede do\u011fum olmu\u015f olsayd\u0131, bulunma a\u00e7\u0131s\u0131ndan, ailenin tespiti a\u00e7\u0131s\u0131ndan bir kolayl\u0131k sa\u011flard\u0131, ama iple ba\u011fl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in muhtemelen evde do\u011fum olmu\u015f" diye konu\u015ftu.\r\n\r\nHastane personeli taraf\u0131ndan minik bebe\u011fe ''Beti'' ismi verildi\u011fi belirtildi.\r\n