KıbrısManşet

2 can kaybı, 16’sı yerel 17 pozitif vaka

14 Şubat 2021
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli



KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5033 olduğunu, 16’si yerel 17 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 17 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

14 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5033

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  yok

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 55

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 472.145

Toplam Vaka Sayısı: 3054

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2338

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 696

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 153

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 532

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 19

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11





Etiketler
14 Şubat 2021


Başa dön tuşu