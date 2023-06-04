2. Başkent Kupası Turnuvası Şampiyon Melekler Takımı anısına yapılıyor

Başkent Kupası Turnuvası, Şampiyon Melekler Takımı anısına ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenleniyor. Fenerbahçe U-15 Futbol Takımı da, turnuva için bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.

Genç Fenerbahçeliler, ilk maçlarını bu akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda Gönyeli Spor Kulübü-Doğan Türk Birliği Spor Kulübü karması ile yapacak.

Turnuvanın ilk maçı ise bugün aynı statta, saat 17.15’te, Küçük Kaymaklı TSK/Yenicami Karması – Mağusa Türk Gücü/Yonca Dumlupınar karması arasında oynanacak.