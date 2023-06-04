2. Başkent Kupası Turnuvası Şampiyon Melekler Takımı anısına yapılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Haziran 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşetSpor

2. Başkent Kupası Turnuvası Şampiyon Melekler Takımı anısına yapılıyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Başkent Kupası Turnuvası

Başkent Kupası Turnuvası, Şampiyon Melekler Takımı anısına ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenleniyor. Fenerbahçe U-15 Futbol Takımı da, turnuva için bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.

Genç Fenerbahçeliler, ilk maçlarını bu akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda Gönyeli Spor Kulübü-Doğan Türk Birliği Spor Kulübü karması ile yapacak.


Turnuvanın ilk maçı ise bugün aynı statta, saat 17.15’te, Küçük Kaymaklı TSK/Yenicami Karması – Mağusa Türk Gücü/Yonca Dumlupınar karması arasında oynanacak.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Başkent Kupası TurnuvasıŞampiyon Melekler Takımı
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar