2 araç yüz yüze çarpıştı: 2 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 22:40 raddelerinde Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde ters istikamette sol şerit üzerinde nefesinde 240mlg alkol tesiri olduğu halde Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyreden Gazimağusa’da sakin Mustafa AYDIN (E-47) yönetimindeki RD 281 plakalı Panelvan araç ile Mepaş Autolet mağazasını geçtiği sırada, bu esnada aynı yol üzerinde Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru sağ şerit üzerinde dikkatsizce seyreden Serdarlı’da sakin Hasan ALTIPARMAK (E-27) yönetimindeki ZNR 558 plakalı salon araç ile kafa kafaya çarpışmışlardır.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü de ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak Mustafa AYDIN Acil serviste müşahade altına alınmıştır, Hasan ALTIPARMAK ise sol el bileğinde ve leğen kemiğinde kırık tespit edilerek ortopedi servisinde tedavi altına alınmıştır.