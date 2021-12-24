Girne- Alsancak Çevre Yolu’nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, Girne-Alsancak Çevre yolu üzerinde, Dilek GÖÇKÜN(K-22), yönetimindeki HZ 182 plakalı salon araç ile Zeytinlik(Eziç) trafik ışıklarından doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Girne üst-geçit yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bu sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Hasan Kazın(E-40) yönetimindeki FD 937 plakalı kamyonet aracının arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle FD 937 plakalı araç savrularak sol yan tarafı üzerine yatarak durdu.

Kaza sonucu yaralanan HZ 182 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Çolak(E-42) ve Faisal İmran(E-28) Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne, FD 937 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Miray Tut (K-22) ise Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.