2.Antrenör Gelişim Semineri yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) 2.antrenör gelişim semineri (mazaret) yapıldı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) toplantı salonunda yapılan Teknik Direktör, A, B, C, Kaleci Antrenör Lisans 2.Antrenör Gelişim Seminerine, yeni başlayan ve 5.hafası geride kalan (2022-2023) futbol sezonunda antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerine katılamayan antrenörler katıldığı semineri bazı antrenörler de katılarak takip etti.

Spor camiasından katılımcılar yer aldı

2.antrenör gelişim seminerine, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Başkanı Hasan Topaloğlu, Pro Lisans Teknik Direktör Mustafa Piro, Spor Bilimleri Uzmanı Aysel Uçkan, Yrd. Doç. Dr. Nazım Burgul, Spor Yazarı Necati Özsoy, Pro Lisans Teknik Direktör Bülent Aytaç, teknik direktörler ve antrenörler katıldı.

Sunumlar gerçekleşti

2.Antrenör gelişim semineri kayıt kabulün ardından saygı duruşu, istiklal marşı ile açılan seminerde Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) Başkanı Hasan Topaloğlu konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Program yöneticiliğini Pro Lisans Teknik Direktör Mustafa Piro’nun yaptığı 2.antrenör gelişim semineri, Futbolda Yönetim ve Organizasyon konusunda Yrd. Doç. Dr. Nazım Burgul, Futbolda teknolojinin kullanımı ve performansa etkileri konusunda Spor Bilimleri Uzmanı Aysel Uçkan, Basın Antrenör İlişkileri konusunda Spor Yazarı Necati Özsoy, Futbolda Fonksiyonel Çalışmaları konusunda Pro Lisans Teknik Direktör Bülent Aytaç’ın sunumun ardından soru cevap şeklinde gerçekleştirilen 2.antrenör gelişim semineri tamamlanmış oldu.

Teşekkür edilerek plaket verildi

3.5 saat süren 2. Antrenör Gelişim seminerde Pro Lisans Teknik Direktör Mustafa Piro, Yrd. Doç. Dr. Nazım Burgul, Spor Bilimleri Uzmanı Aysel Uçkan, Spor Yazarı Necati Özsoy, Pro Lisans Teknik Direktör Bülent Aytaç’a Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu tarafından plaketler verilerek teşekkür edildi. Seminerin gerçekleşmesine destek olan ve katkı koyan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Burhan Gürkan, yönetimine de başkan Hasan Topaloğlu ayrıca teşekkür etti.