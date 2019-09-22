1985’te Amerikan uçağını kaçırdığı şüphesiyle aranan ‘hava korsanı’ yakalandı

1985’te Atina’da Amerikan Trans World Airlines (TWA) uçağını kaçıran hava korsanlarından biri olduğu öne sürülen 65 yaşındaki bir kişi Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda gözaltına alındı.

Adı açıklanmayan ve Almanya’nın arananlar listesinde bulunan bu kişinin Perşembe günü adaya uğrayan bir cruise gemisinden indikten sonra gözaltına alındığı bildirildi.

TWA uçağı Hizbullah üyesi olduğu öne sürülen militanlar tarafından kaçırılmıştı. Hizbullah, uçağın kaçırılmasını üstlenmemişti. Hava korsanları Amerikan donanmasında görevli bir dalgıcı öldürmüştü.

Almanya’nın bu kişiyi uçak kaçırmanın yanı sıra 1987’de bir kişinin kaçırılmasıyla bağlantılı olarak da aradığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansına göre bu kişi Almanya tarafından teşhis edilinceye kadar Yunanistan’da yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulacak.