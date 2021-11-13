197 yeni vaka 141’i yerel

“Toplam 19.182 test yapıldı, 141’i yerel, 197 pozitif vakaya rastlandı, 99 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.182 olup, 141’i yerel 197 pozitif vakaya rastlanmış, 99 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 54 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 141 kişi ise yerel vakadır.
61 kişi Lefkoşa, 36 kişi Girne, 33 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele Bölgesi’ndendir.
13 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.182
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 197
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 54
Yerel Vaka Sayısı: 141
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 99
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.754.001
Toplam Vaka Sayısı: 24.347
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.670
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1586
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1520
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1061
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 403
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 434
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6248
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 80.976