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197 kişi yarın karantinadan çıkıyor

Karantinadaki 197 kişinin test sonuçları negatif

19 Haziran 2020
karantina


Türkiye’ den deniz yolu ve İngiltere’den hava yolu ile gelen 197 kişi 20 Haziran Cumartesi sabah saatlerinde bulundukları karantina otellerinden ayrılacak.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
5 Haziran’da adamıza Türkiye’ den deniz yolu ve İngiltere’den hava yolu ile gelen 197 kişi 14 günlük karantina sürelerini tamamlamışlardır.
Karantina sürelerini tamamlayan kişilerin covid-19 testleri negatif olup, 20 Haziran Cumartesi sabah saatlerinde bulundukları karantina otellerinden ayrılacaklardır.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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