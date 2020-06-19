197 kişi yarın karantinadan çıkıyor

Türkiye’ den deniz yolu ve İngiltere’den hava yolu ile gelen 197 kişi 20 Haziran Cumartesi sabah saatlerinde bulundukları karantina otellerinden ayrılacak.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
5 Haziran’da adamıza Türkiye’ den deniz yolu ve İngiltere’den hava yolu ile gelen 197 kişi 14 günlük karantina sürelerini tamamlamışlardır.
Karantina sürelerini tamamlayan kişilerin covid-19 testleri negatif olup, 20 Haziran Cumartesi sabah saatlerinde bulundukları karantina otellerinden ayrılacaklardır.