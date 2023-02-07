18 yaşındaki Mehmet Gülen hayatını kaybetti

Gönyeli Futbol Akademisi sporcusu Mehmet Gülen de Hatay’daki depremde hayatını kaybetti.

Gönyeli Futbol Akademisinden yapılan açıklamada “Sporcumuz MEHMET GÜLEN’in Hatay’da depremde vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun.” ifadeleri kullanıldı.

KTFF’den başsağlığı mesajı