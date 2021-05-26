17’si yerel 18 yeni vaka

“Toplam 7417 test yapıldı, 17’si yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7417 olup, 17’si yerel 18 pozitif vakaya rastlanmış 28 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.

5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenişehir-1/ Hamitköy-1/ Haspolat-1 / Marmara-1/ Gönyeli-1

Girne

Girne Merkez- 3

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Dumlupınar-1

Güzelyurt

Yayla-2

Lefke

Lefke Merkez-2/ Yedidalga-1 / Gemikonağı-1

26 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7417

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.184.994

Toplam Vaka Sayısı: 7139

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6825

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 281

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 156

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 28

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 895

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6196