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170 yeni vaka

26 Nisan 2022
KKTC-Covid-19







Son 24 saatte yapılan test sayısı 7110 olup, 170 pozitif vakaya rastlanmıştır”




72 kişi Lefkoşa, 36 kişi Girne, 35  kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 1 kişi Lefke Lefke kişi Bölgesi’ndendir.



25 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7110

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 170

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.749.394

Toplam Vaka Sayısı: 93.242

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.813

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1196

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1177

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 245



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26 Nisan 2022


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