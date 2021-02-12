17 ve 15 yaşındaki iki genç yaralandı

Arapköy’de meydana gelen çarpışmada 17 yaşındaki Tuncer Cartwright ve 15 yaşındaki Erdem İyigün yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle: 12.02.2020 tarihinde saat 15:30 raddelerinde Girne-Arapköy yolu üzerinde güney istikametine doğru seyreden Arapköy’de sakin Tuncer CARTWRIGHT (E-17) yönetimindeki HZ 520 plakalı Citroen marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan soldan çıkıp yol kenarında bulunan Elektrik Kurumuna ait elektrik direği gergi teline çarpmıştır. Çarpmadan sonra yoluna devam eden HZ 520 plakalı araç yol kenarında bulunan Acapulco otel lojmanlarını çevreleyen taş duvara, lojman bahçesini çevreleyen demir tellere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Tuncer CARTWRIGHT ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Erden İYİGÜN (E-15) yaralanarak kaldırılmış oldukları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip Erdem İYİGÜN Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak orada müşahade altına alındı.