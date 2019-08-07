169 saat maç oynadılar, skor: 988-951!

Galler’in Cardiff kentinde iki takım, kanser hastalarına yardım için 169 saat futbol oynadı. Bir hafta süren maçın skoru 988-951 oldu.

Futbol, hastalıkların tedavisinde birleştirici bir rol oynamaya devam ediyor.

BBC’de yer alan habere göre Kicking Off Against Cancer” (Kansere Tekme) adlı yardım örgütüne bağış toplayan oyuncular, Air Dome adlı salonda 169 saat futbol oynayarak Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi. Bir hafta süren maçın skoru; 988-951 oldu.

Oynanan maçta oyunculara her 12 saatte bir saat, saha kenarındaki çadırlarda dinlenme izni verildi. Oyuncular oynadıkları her bir saat için beşer dakika dinlendi.

Kansere Tekme Derneği’nin yöneticilerinden Lucie Banks gerçekleştirilen kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada; sahaya çıkan 33 oyuncunun tümüyle gurur duyduklarını söyledi. Banks, yorgunluktan bitap düşen oyuncular için “Maçın son saati inanılmazdı. Oyunculara yeniden enerji geldi.” dedi.