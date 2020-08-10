163 vakanın 104’ü yerel

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 vakaları görülmeye devam ediyor. Son 9 günde 143 yeni vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta, 31 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında, son 9 günde 143 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca 23 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında tespit edilen toplam 163 vakadan 104’ünün ise yerel bulaş olduğunu da açıkladı. 163 vakanın 38’i dış kaynaklı iken, 21 vakanın ise kaynağı henüz tespit edilebilmiş değil.

ABD’den Güney Kıbrıs’a dönen bir kişinin tek başına 30 kişiye virüsü bulaştırması ise, Rum yetkililerinin virüsün yayılmasına karşı yetersiz kalışını ortaya koydu.