Kıbrıs

1600 Adet konfeksiyon ürünü çalan 3 kişi tutuklandı

20 Şubat 2019
uyuşturucu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren LC Waikiki isimli iş yerinin deposundan 1600 adet konfeksiyon malzemesi çalan ve saklayan 3 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 2019 Ocak- Şubat ayları içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren LC Waikiki isimli iş yerinde çalışan N.A.(E-23) ve J.T.(E-24)’nın, iş yerine ait depodan takriben 1600 adet muhtelif konfeksiyon malzemelerini çaldıkları ve çalınan bazı ürünlerin de hırsızlık olduğunu bildiği halde Z.G.(K-26) tarafından tasarruf edildiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Etiketler


İlgili Makaleler

akaryakıt

Akaryakıt fiyatlarına zam

20 Şubat 2019
süt

Süt bedelleri ödeniyor

20 Şubat 2019

İrsen küçük tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

20 Şubat 2019
Siyasi işler komitesi

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

20 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı