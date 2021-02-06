16 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 05-06.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu ve sokağa çıkan iki kişinin ise maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, maske takmadığı tespit edilen iki şahsa Belediye ekipleri tarafından para cezası kesilmiştir.